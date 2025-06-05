Юрист Русяев назвал правила содержания ульев на дачном участке

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Разводить пчел на участке без согласия соседей можно, однако для этого важно правильно установить улья. Об этом Москве 24 рассказал юрист Илья Русяев.

Ранее в СМИ сообщили, что в одном из СНТ под Омском пчелы насмерть покусали привязанного к забору соседского ротвейлера и ужалили местную жительницу. Улей, откуда они вылетели, стоял на одном из участков. На пчеловода написали заявления в полицию, после чего мужчину задержали.

По мнению Русяева, виновника могут обязать убрать улей с участка, если были нарушены требования к размещению. Этот вопрос регулируется Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 490-ФЗ "О пчеловодстве".





Илья Русяев юрист Содержание пчел на даче разрешено в том случае, если оно не противоречит градостроительным регламентам и уставу садоводческого товарищества.

Также закон требует соблюдать ветеринарные и санитарные нормы. В частности, ульи должны размещаться на расстоянии не менее трех метров от границ соседних участков. При этом летки необходимо направить к центру своего участка.

"А еще пасеку лучше оградить глухим забором высотой не менее полутора метров. Это снизит вероятность контакта пчел с другими территориями. Но такое условие носит рекомендательный характер", – подчеркнул специалист.

Число ульев законом прямо не ограничивается, но на практике местные власти или СНТ могут устанавливать внутренние лимиты. Особенно если речь идет не о коммерческом, а о личном пользовании, добавил Русяев.

По закону получать разрешение соседей, в том числе с аллергией на пчел, не нужно. Но только в том случае, если владелец будет размещать одно-два улья для себя, подчеркнул юрист.

"Однако если у соседа есть официальное медицинское заключение, подтверждающее опасность для его жизни, они могут защитить свои права в суде", – пояснил Русяев.





Илья Русяев юрист Практика по подобным делам показывает, что в этом вопросе важно понимать, соблюдал ли владелец закон или нет. Если нормы нарушены, это может послужить основанием наложения запрета на содержание пасеки.

Кроме этого, при наличии жалоб от соседей, особенно если у кого-то есть доказанная непереносимость укусов пчел, профильные ведомства имеют право инициировать проверку. Если будет установлено, что содержание насекомых создает угрозу жизни и здоровью окружающих, власти могут выдать предписание об удалении ульев с участка, заключил юрист.

Ранее юрист Анастасия Билялова рассказала, что за мытье транспортных средств вне специально отведенных мест могут оштрафовать на 1–3 тысячи рублей. В то же время можно протирать влажной тряпкой или салфеткой фары, номерные знаки или стекла, если при этом не происходит полноценной мойки автомобиля с ведрами.

