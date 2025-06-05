Юрист Русяев назвал правила содержания ульев на дачном участке

05 июня, 17:49Общество
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Разводить пчел на участке без согласия соседей можно, однако для этого важно правильно установить улья. Об этом Москве 24 рассказал юрист Илья Русяев.
Ранее в СМИ сообщили, что в одном из СНТ под Омском пчелы насмерть покусали привязанного к забору соседского ротвейлера и ужалили местную жительницу. Улей, откуда они вылетели, стоял на одном из участков. На пчеловода написали заявления в полицию, после чего мужчину задержали.
По мнению Русяева, виновника могут обязать убрать улей с участка, если были нарушены требования к размещению. Этот вопрос регулируется Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 490-ФЗ "О пчеловодстве".
Также закон требует соблюдать ветеринарные и санитарные нормы. В частности, ульи должны размещаться на расстоянии не менее трех метров от границ соседних участков. При этом летки необходимо направить к центру своего участка.
"А еще пасеку лучше оградить глухим забором высотой не менее полутора метров. Это снизит вероятность контакта пчел с другими территориями. Но такое условие носит рекомендательный характер", – подчеркнул специалист.
Число ульев законом прямо не ограничивается, но на практике местные власти или СНТ могут устанавливать внутренние лимиты. Особенно если речь идет не о коммерческом, а о личном пользовании, добавил Русяев.
По закону получать разрешение соседей, в том числе с аллергией на пчел, не нужно. Но только в том случае, если владелец будет размещать одно-два улья для себя, подчеркнул юрист.
"Однако если у соседа есть официальное медицинское заключение, подтверждающее опасность для его жизни, они могут защитить свои права в суде", – пояснил Русяев.
Кроме этого, при наличии жалоб от соседей, особенно если у кого-то есть доказанная непереносимость укусов пчел, профильные ведомства имеют право инициировать проверку. Если будет установлено, что содержание насекомых создает угрозу жизни и здоровью окружающих, власти могут выдать предписание об удалении ульев с участка, заключил юрист.
Ранее юрист Анастасия Билялова рассказала, что за мытье транспортных средств вне специально отведенных мест могут оштрафовать на 1–3 тысячи рублей. В то же время можно протирать влажной тряпкой или салфеткой фары, номерные знаки или стекла, если при этом не происходит полноценной мойки автомобиля с ведрами.