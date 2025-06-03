Правительство РФ определило признаки неосвоения дачных земель

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Признаками неосвоения дачных земель будут считаться мусор, сорняки и разруха. Это следует из опубликованного постановления правительства России.

Документ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать шесть лет.

Земля будет считаться неиспользуемой, если больше чем на 50% загрязнена или захламлена, а также не убирается год и более после обнаружения захламления. Еще одним признаком названо отсутствие за пять лет построек на участке, предназначенном для строительства. Однако это не касается строений, для которых документами установлен другой срок. Для частных домов он составляет семь лет.

Среди других факторов – наличие полуразрушенных зданий и сорняков выше одного метра на большей части участка. Для таких случаев тоже действует послабление на год.

Требования не относятся к участкам, которые не могут использоваться из-за стихийных бедствий, ареста или других объективных обстоятельств.

С 1 марта стало обязательным освоение земельных участков в населенных пунктах, садоводческих и огородных товариществах в течение трех лет. Сообщалось, что были изменены правила регистрации земельных участков. Теперь сделку нельзя зарегистрировать, если границы владений не были внесены в ЕГРН.

В Росреестре подчеркнули, что в таком случае невозможно определить, где находится участок и какова его площадь. Отсутствие данных в реестре создает опасение, что продавец может показать покупателю не свой участок или дать ложную информацию о его размерах.