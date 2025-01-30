В ГД предложили предупреждать семьи владельцев о риске потери участка

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с предложением об обязательном информировании семьи владельцев заброшенных участков об их возможном изъятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

С 1 марта вступит в силу закон об изъятии неиспользуемых земельных участков. Основная цель – вовлечь в оборот заброшенные земли и стимулировать их эффективное использование. Согласно закону, на освоение участка дается три года с момента покупки или с марта 2025 года, если он уже в собственности.

Как указано в обращении, предупреждение граждан об изъятии поможет предотвратить несправедливые случаи, когда земля, находящаяся в собственности семьи десятилетия, изымается из-за того, что пожилой владелец не может ухаживать за ней, а его близкие не были своевременно проинформированы и не смогли принять меры.

По новым правилам органы местного самоуправления могут подавать иски в суд об изъятии неиспользуемых участков без предварительного согласования с прокуратурой. Ожидается, что после вынесения судом решения такие земли могут передать другим людям, например, многодетным семьям или участникам специальных программ, говорится в документе.

По мнению Чернышова, происходят такие ситуации, когда пожилые владельцы участков, которые не могут самостоятельно за ними ухаживать, планируют передать землю по наследству своим родственникам. А если бы их семьи знали о возможности изъятия, то смогли бы привести в порядок заросшую территорию, тем самым сохранив участок в собственности, пояснил парламентарий.

Депутат считает, что введение механизма предупреждения стало бы справедливым шагом, позволяющим семьям сохранить свою землю, если они готовы за ней ухаживать.

"Государство должно не только обеспечивать порядок в земельных вопросах, но и защищать законные интересы граждан", – добавил он.

Между тем за заросший сорняками дачный участок может грозить штраф от 300 рублей до 5 тысяч, сказал член Ассоциации юристов РФ Ярослав Остапенко. Размер штрафа зависит от вида растений.

Помимо этого, объяснил эксперт, за растения с наркотическими или психотропными веществами владельца земли также ждет штраф до 15 тысяч рублей или арест до 15 суток. Массовое выращивание таких растений влечет за собой уголовную ответственность.