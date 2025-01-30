30 января, 09:00Политика
В ГД предложили предупреждать семьи владельцев о риске потери участка
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с предложением об обязательном информировании семьи владельцев заброшенных участков об их возможном изъятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
С 1 марта вступит в силу закон об изъятии неиспользуемых земельных участков. Основная цель – вовлечь в оборот заброшенные земли и стимулировать их эффективное использование. Согласно закону, на освоение участка дается три года с момента покупки или с марта 2025 года, если он уже в собственности.
Как указано в обращении, предупреждение граждан об изъятии поможет предотвратить несправедливые случаи, когда земля, находящаяся в собственности семьи десятилетия, изымается из-за того, что пожилой владелец не может ухаживать за ней, а его близкие не были своевременно проинформированы и не смогли принять меры.
По новым правилам органы местного самоуправления могут подавать иски в суд об изъятии неиспользуемых участков без предварительного согласования с прокуратурой. Ожидается, что после вынесения судом решения такие земли могут передать другим людям, например, многодетным семьям или участникам специальных программ, говорится в документе.
По мнению Чернышова, происходят такие ситуации, когда пожилые владельцы участков, которые не могут самостоятельно за ними ухаживать, планируют передать землю по наследству своим родственникам. А если бы их семьи знали о возможности изъятия, то смогли бы привести в порядок заросшую территорию, тем самым сохранив участок в собственности, пояснил парламентарий.
Депутат считает, что введение механизма предупреждения стало бы справедливым шагом, позволяющим семьям сохранить свою землю, если они готовы за ней ухаживать.
"Государство должно не только обеспечивать порядок в земельных вопросах, но и защищать законные интересы граждан", – добавил он.
Между тем за заросший сорняками дачный участок может грозить штраф от 300 рублей до 5 тысяч, сказал член Ассоциации юристов РФ Ярослав Остапенко. Размер штрафа зависит от вида растений.
Помимо этого, объяснил эксперт, за растения с наркотическими или психотропными веществами владельца земли также ждет штраф до 15 тысяч рублей или арест до 15 суток. Массовое выращивание таких растений влечет за собой уголовную ответственность.
Заброшенные земельные участки будут изымать с 1 марта 2025 года