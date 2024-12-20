Юрист Билялова объяснила, какие земельные участки будут изымать за неиспользование

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С 1 марта 2025 года у владельцев могут начать изымать неосвоенные земельные участки в населенных пунктах. Это же касается садов и огородов, рассказала Москве 24 юрист Анастасия Билялова.

С приходом весны в России вступит в силу закон, который устанавливает предельный срок в три года для освоения владельцами земельных участков. Если после этого времени территория будет в ненадлежащем виде, собственность могут изъять.

Юрист пояснила, что закон будет касаться земель населенных пунктов, а также садовых и огородных участков. Под освоением понимается приведение их в состояние, пригодное для использования.

Билялова отметила, что об обратном будут говорить следующие факторы:



отсутствие на участке в течение пяти и более лет строения, для строительства которого он предназначен;

разрушение или повреждение конструктивных элементов сооружения;

загрязнение участка твердыми коммунальными отходами;

наличие более 50% захламления и более 50% сорных растений высотой свыше метра и древесно-кустарниковой растительности.



Анастасия Билялова юрист Для тех, кто завладел земельными участками до вступления закона в силу, срок будет исчисляться с 1 марта 2025 года. Для граждан, которые купят их после вступления в силу закона, отсчет наступит со дня приобретения прав.

По словам Биляловой, если контрольные органы выявят нарушение, они сначала выдадут собственнику предупреждение с требованием их устранить. Если ситуация не изменится, будет решаться вопрос об изъятии. При этом вернуть землю после завершения всех процедур нельзя, добавила юрист.

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