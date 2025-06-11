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11 июня, 07:30

Общество

Специалисты опровергли информацию о новых ограничениях на дачные ограждения

Специалисты опровергли информацию о новых ограничениях на дачные ограждения

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Информация о якобы запрете на сплошные заборы между дачными участками вызвала ажиотаж в Сети, однако специалисты опровергли слухи. Никаких новых Федеральных законов или постановлений по этому вопросу не принималось. Устанавливать глухой забор на участке можно – при условии, что он не переходит границы и не мешает соседям.

Рекомендуется заранее провести межевание, согласовать установку ограждения с соседями и ознакомиться с уставом СНТ. Штрафов за нарушение нет, но по решению суда забор могут обязать снести – особенно если он затеняет участок или выходит за пределы границ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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