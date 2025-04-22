Производство оборудования для пищевой промышленности появится в технопарке "Сенькино"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Высокотехнологичное производство оборудования для пищевой промышленности построят в Краснопахорском районе Москвы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

"Строительство промышленного технопарка "Сенькино" в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда позволит быстро и без дополнительных затрат разместить на территории Москвы ряд высокотехнологичных производств и создать более 2,8 тысячи новых рабочих мест", – отметил он.

На территории технопарка уже полностью построили два корпуса. Сдать объект планируется в следующем году. Его общая площадь составит более 26 тысяч квадратных метров. Там появятся производственные линии, склады и офисные площади. Также парк намерен пройти сертификацию по стандарту экологической эффективности коммерческой недвижимости КЛЕВЕР.

Всего по программе стимулирования создания мест приложения труда построят 230 объектов и создадут более 310 тысяч рабочих мест.

Ранее столичные власти предоставили инвесторам участки для строительства пяти предприятий на западе Москвы. Например, в ЗАО выделили 16,1 гектара земли для различных фабрик. В их числе – предприятия по выпуску компонентов уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, мебели, а также продуктов питания.

