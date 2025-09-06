Центробанк выпустит монету в честь 150-летия тенниса в России

Центробанк выпустит памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в честь 150-летия тенниса в России. Ее можно будет использовать как платежное средство или оставить в коллекции.

На лицевой стороне разместят герб России с надписями "Российская Федерация" и "Банк России", а также укажут пробу, товарный знак монетного двора и массу чистого серебра. На обратной стороне появится рельефное изображение теннисных ракеток и мяча с надписью "Теннис в России" и "150 лет".

Тираж составит 3 тысячи экземпляров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.