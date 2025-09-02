Форма поиска по сайту

02 сентября, 11:45

Эксперт рассказал, будет ли девальвироваться рубль

Девальвироваться рубль будет, но когда, пока не известно, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. По словам эксперта, если дефицит бюджетных средств будет увеличиваться, а доходы из-за санкций снижаться, тогда, возможно, и будет принято решение о девальвации.

Цыганков отметил, что не стоит покупать доллары для перепродажи. Также если есть запас данной валюты, то лучше пока ее не продавать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикавидеоИван ЕвдокимовКонстантин Цыганков

