Эксперт рассказал, будет ли девальвироваться рубль
Девальвироваться рубль будет, но когда, пока не известно, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. По словам эксперта, если дефицит бюджетных средств будет увеличиваться, а доходы из-за санкций снижаться, тогда, возможно, и будет принято решение о девальвации.
Цыганков отметил, что не стоит покупать доллары для перепродажи. Также если есть запас данной валюты, то лучше пока ее не продавать.
