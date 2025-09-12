"Коммерсант": в России зафиксировано перепроизводство яиц

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Производство яиц на российских птицефабриках за первое полугодие увеличилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Росстата.

Согласно представленной информации, к концу лета выпуск яиц достиг 120% от внутреннего потребления. При этом наблюдается снижение цены на этот продукт на 25% за год, причиной чему стал кризис перепроизводства.

Выпуск превысил спрос на 20%, поэтому рентабельность производителей снизилась в пять раз, говорится в материале.

Более того, влияние на ситуацию оказала сезонность. С мая по октябрь спрос на яйца падает из-за роста предложения от частных хозяйств. Производители рассчитывают на оживление рынка осенью, однако небольшие предприятия уже начинают уменьшать поголовье из-за невысоких цен.

В числе решений этой проблемы эксперты назвали возможности экспорта. По их словам, главными покупателями у России яиц в настоящий момент стали Казахстан, Монголия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). При этом продажа товара другим странам составляет 1% от общего производства.

Ранее сообщалось, что США впервые с 1992 года закупили партию яиц из России. Спустя некоторое время Россельхознадзор опроверг эту информацию. Ведомство уточнило, что поставки не осуществлялись. Кроме того, нет предприятий, аттестованных на экспорт яиц в США.

