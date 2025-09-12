"Коммерсант": в России зафиксировано перепроизводство яиц

12 сентября, 14:29Экономика
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Производство яиц на российских птицефабриках за первое полугодие увеличилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Росстата.
Согласно представленной информации, к концу лета выпуск яиц достиг 120% от внутреннего потребления. При этом наблюдается снижение цены на этот продукт на 25% за год, причиной чему стал кризис перепроизводства.
Выпуск превысил спрос на 20%, поэтому рентабельность производителей снизилась в пять раз, говорится в материале.
Более того, влияние на ситуацию оказала сезонность. С мая по октябрь спрос на яйца падает из-за роста предложения от частных хозяйств. Производители рассчитывают на оживление рынка осенью, однако небольшие предприятия уже начинают уменьшать поголовье из-за невысоких цен.
В числе решений этой проблемы эксперты назвали возможности экспорта. По их словам, главными покупателями у России яиц в настоящий момент стали Казахстан, Монголия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). При этом продажа товара другим странам составляет 1% от общего производства.
Ранее сообщалось, что США впервые с 1992 года закупили партию яиц из России. Спустя некоторое время Россельхознадзор опроверг эту информацию. Ведомство уточнило, что поставки не осуществлялись. Кроме того, нет предприятий, аттестованных на экспорт яиц в США.
Российские фермеры начали избавляться от кур-несушек из-за падения цен на яйца