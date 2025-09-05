США закупили куриные яйца из России впервые с 1992 года

Фото: 123RF/xtrekx

США в июле первые с 1992 года закупили куриные яйца из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Цены на яйца в США резко выросли в начале года из-за эпидемии птичьего гриппа. Из-за этого власти расширили импорт. Согласно данным на июль, цены были на 16,4% выше уровня прошлого года.

В результате в июле США начали импорт яиц из России. Тогда они ввезли продукта на 455 тысяч долларов.

Вместе с тем в России происходит падение стоимости куриных яиц. В июле средняя цена составила 83,2 рубля за десяток, что стало минимумом с лета 2023 года.

Кроме того, как указало агентство, летом США приступили к импорту яиц из Саудовской Аравии. Всего же в июле американцы купили продукта на 16,5 миллиона долларов, а крупнейшими поставщиками оказались Бразилия (8,8 миллиона долларов), Мексика (3,9 миллиона) и Индия (933 тысячи).

Ранее Минсельхоз России выступил с предложением зафиксировать цену на яйца в долгосрочных контрактах производителей.

В ведомстве отметили, что производство куриных яиц в стране продолжает расти. При этом на ценовую динамику оказывает влияние как рост объемов, так и сезонный фактор традиционного летнего удешевления яиц.

