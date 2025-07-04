Бананы вошли в перечень сельскохозяйственной продукции России

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Правительство России включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции страны. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, бананы вошли в перечень продукции, которую производят и перерабатывают сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и профессиональные образовательные организации, а также вузы.

О том, что Россия может выращивать свои бананы, еще в конце 2024 года заявляла глава Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, производители могут начать растить продукт у себя в теплицах, по примеру Казахстана.

Позже стало известно, что специалисты уже начали закладывать теплицы. По данным Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства, первый урожай российских бананов стоит ожидать к концу 2025 года.

