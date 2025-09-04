Минстрой рассмотрит меры поддержки ипотеки для молодежи

Фото: 123RF/jd8

Минстрой планирует рассмотреть меры поддержки ипотеки для молодежи. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

По его словам, возможная помощь по ипотеке для молодых россиян уже обсуждалась с российским правительством. Министр отметил, что меры помогут поддержать активность строительного рынка и не допустить снижения объемов постройки жилья в будущем.

Вместе с тем Файзуллин спрогнозировал постепенное снижение ставок по ипотеке. По его словам, чем ставка ниже, тем активнее она работает на вторичном рынке. При этом, отметил глава ведомства, в настоящий момент показатель уже опустился до 18%, что увеличило объемы ипотечного кредитования в этой сфере.

Ранее директор департамента Минфина Алексей Яковлев рассказал, что в РФ по предложениям депутатов обсуждают изменения в программе "Семейная ипотека".

Он отметил, что окончательное решение остается за правительством, однако раскрыл, что программа, возможно, будет более целенаправленной и ориентированной на семьи, в которых рождается больше детей.