"Деньги 24": ФНС разослала россиянам уведомления об имущественных налогах

"Деньги 24": ФНС разослала россиянам уведомления об имущественных налогах

Федеральная налоговая служба (ФНС) разослала россиянам уведомления об уплате имущественных налогов. Заплатить их нужно до 1 декабря 2025 года.

В уведомлениях указаны три вида налогов: на недвижимость, транспортный и земельный. Сумма зависит от кадастровой стоимости имущества, мощности автомобиля и региональных ставок. Всего в 2025 году отправлено 66,5 миллиона уведомлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

