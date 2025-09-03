"Миллион вопросов": юрист рассказала, можно ли получить компенсацию за задержку рейса

Можно ли получить компенсацию за задержку рейса или потерянный багаж? Как путешествовать проще: бронировать все самостоятельно или через турфирму? Стоит ли тратить деньги на страховку от невылета? Можно ли вернуть деньги, если купил тур и накануне поездки заболел?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила юрист, руководитель правового направления комитета по турагентской деятельности РСТ Екатерина Голубева.