03 сентября, 17:00

Туризм

"Миллион вопросов": юрист рассказала, можно ли получить компенсацию за задержку рейса

"Миллион вопросов": юрист рассказала, можно ли получить компенсацию за задержку рейса

Продажи билетов из Москвы в Китай выросли за сутки на 60%

МИД РФ получило ноту от посольства КНР о введении безвизового режима

Россия запросила у Китая разъяснения по условиям безвизового въезда

Безвизовый режим будет действовать на поездки в Китай до 30 дней

Москвичи выстроились в очереди перед посольством Японии для получения визы

Китай введет безвизовый режим для россиян с 15 сентября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 2 сентября

Россиянам рассказали, во сколько им обойдется поездка в Китай

Эксперты прогнозируют кратный рост бронирований туров в Китай

Можно ли получить компенсацию за задержку рейса или потерянный багаж? Как путешествовать проще: бронировать все самостоятельно или через турфирму? Стоит ли тратить деньги на страховку от невылета? Можно ли вернуть деньги, если купил тур и накануне поездки заболел?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила юрист, руководитель правового направления комитета по турагентской деятельности РСТ Екатерина Голубева.

Программа: Миллион вопросов
туризм

