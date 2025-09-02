Российский союз туриндустрии сообщил о росте интереса к Китаю

Китай может стать для россиян новой Турцией. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Интерес к бронированию авиабилетов и отелей вырос вдвое после объявления об отмене визовых требований с 15 сентября.

Стоимость путешествия зависит от программы. Пляжный отдых в среднем стоит от 220–240 тысяч рублей за 10 дней на двоих. Экскурсионные туры на материковый Китай начинаются примерно от 150 тысяч рублей на человека.

