Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 13:15

Туризм

Российский союз туриндустрии сообщил о росте интереса к Китаю

Российский союз туриндустрии сообщил о росте интереса к Китаю

Россияне смогут отправиться в Китай без визы с 15 сентября

Москва вошла в топ направлений для экскурсионных поездок летом 2025 года

Более 6 тыс объектов размещения в России не смогут принимать туристов

Эксперты рассказали, где россиянам можно бюджетно отдохнуть

Москвичам рассказали о речных круизах на теплоходе

Круизный сезон продолжается в Москве

В столице продолжается круизный сезон

В Госдуме предложили запретить альпинистам высотные восхождения без инструктора

Словакия возобновила выдачу россиянам туристических виз

Китай может стать для россиян новой Турцией. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Интерес к бронированию авиабилетов и отелей вырос вдвое после объявления об отмене визовых требований с 15 сентября.

Стоимость путешествия зависит от программы. Пляжный отдых в среднем стоит от 220–240 тысяч рублей за 10 дней на двоих. Экскурсионные туры на материковый Китай начинаются примерно от 150 тысяч рублей на человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоИван ЕвдокимовДиана Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика