Более 5 миллионов туристов посетили Крым с начала года

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

С января по август 2025 года в Крыму побывали 5,3 миллиона туристов, что на 16% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

По его словам, за лето регион посетили 3,7 миллиона человек, что на 15% превышает показатель прошлого года. Самым популярным месяцем оказался август, когда в республику прибыли более 1,5 миллиона отдыхающих.

По данным статистики, 61% туристов приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 23% прибыли поездами, а еще 16% воспользовались проездом через исторические регионы.



Кроме того, 43% туристов предпочли южный берег Крыма, более трети отдыхающих выбрали западное побережье и 15% – восточное.

Средний уровень загрузки отелей летом составил 70%, а наибольшая заполняемость была выявлена в городе Саки – 78%, а также в Евпатории (77%) и Ялте (76%).

Эксперты туротрасли отмечают, что благодаря таким показателям Крым остается в числе лидеров.

Тем временем россияне начали планировать новогодние путешествия по стране почти за 6 месяцев. Популярными направлениями стали курорты Краснодарского края и резиденция Деда Мороза в Великом Устюге.

Однако чаще всего туристы резервируют отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод, на них приходится 38% от объема всех бронирований новогодних каникул у туроператора "Алеан".

