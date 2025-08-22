Фото: 123RF/anyaberkut

Россияне начали планировать новогодние путешествия по стране почти за 6 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Уточняется, что срок планирования отдыха на зимние каникулы в России вырос на 10,7% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на то что российские отели уже открыли продажи, некоторые из них даже не выставили цены на жилье, сообщил РСТ.

"Кроме того, еще не все отели, открывшие бронирования на праздники, определились с банкетами и развлекательными программами. Они планируют допродавать услуги позже, когда будет более понятна ожидаемая загрузка. Акций раннего бронирования со скидками на Новый год особо не наблюдаем, возможно, они появятся немного позже, когда в продаже будет основная часть средств размещения", – приводятся в сообщении слова коммерческого директора туроператора "Алеан" Оксаны Булах.

По информации пресс-службы РСТ, популярными направлениями для россиян стали курорты Краснодарского края и резиденция Деда Мороза в Великом Устюге.

Однако чаще всего туристы резервируют отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод, на них приходится 38% от объема всех бронирований новогодних каникул у туроператора "Алеан", хотя на данный момент компания предлагает только четверть всех имеющихся туристических предложений по этому направлению. А доля покупки путевок в Краснодарский край составляет чуть больше 15%.

"Одновременно началось бронирование горнолыжных курортов – Архыза, Домбая, Приэльбрусья, Шерегеша, хотя цены на зимние праздники здесь значительно выше, чем в межсезонье. Есть интерес к отелям Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Калининграда. Экскурсионные программы в Великий Устюг, на Байкал, по Золотому кольцу пока также в топе спроса", – сказано в сообщении.

Также подчеркивается значительный интерес туристов к отдыху в Белоруссии – активно бронируются гостиницы и экскурсии.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о росте спроса на приключенческий туризм в России. Объясняется это тем, что выбирающие его люди стремятся к особым впечатлениям.