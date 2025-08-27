Форма поиска по сайту

27 августа, 07:45

Туризм

В Москве и области запустили новые маршруты научно-популярного туризма

В Москве и области запустили новые маршруты научно-популярного туризма

В Москве и Подмосковье запустили новые маршруты научно-популярного туризма.

Одна их таких программ – двухдневный тур в столице по научным объектам. Он включает в себя посещение МГУ, парка "Зарядье", "Москвариума", ВДНХ и Российского биотехнологического университета.

Такие туры становятся все популярнее. За последние годы в 28 регионах России появилось 87 подобных маршрутов. В Подмосковье, например, доступен трехдневный космический тур в Королев с посещением научных центров и музеев космонавтики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмнаукавидеоЕгор БедуляДарья КрамароваЛариса Соколова

