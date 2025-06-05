В Таиланде решили сохранить 60-дневный безвизовый режим для россиян

Таиланд сохранит 60-дневный безвизовый режим для граждан России. Об этом заявила глава Туристического управления страны. Визовые правила останутся прежними как в этом году, так и в 2026-м.

С начала года Таиланд посетили почти миллион россиян, и по числу туристов из РФ страна занимает четвертое место. Ожидается, что до конца 2025-го королевство примет около двух миллионов граждан России.

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