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05 июня, 14:30

Туризм

В Таиланде решили сохранить 60-дневный безвизовый режим для россиян

В Таиланде решили сохранить 60-дневный безвизовый режим для россиян

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Таиланд сохранит 60-дневный безвизовый режим для граждан России. Об этом заявила глава Туристического управления страны. Визовые правила останутся прежними как в этом году, так и в 2026-м.

С начала года Таиланд посетили почти миллион россиян, и по числу туристов из РФ страна занимает четвертое место. Ожидается, что до конца 2025-го королевство примет около двух миллионов граждан России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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