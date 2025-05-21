21 мая, 07:45Туризм
Москвичам рассказали о вариантах летнего отдыха для детей
До начала летних каникул осталось немного времени, поэтому родители школьников выбирают, чем занять своих детей. Одним из популярных вариантов являются детские лагеря. Например, столица предлагает городские клубы и лагеря дневного пребывания.
Также популярны и лагеря в Краснодарском крае, Крыму, на Кавказских Минеральных Водах. Средняя стоимость за 2 недели отдыха составляет от 18 тысяч рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.