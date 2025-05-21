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21 мая, 07:45

Туризм

Москвичам рассказали о вариантах летнего отдыха для детей

Москвичам рассказали о вариантах летнего отдыха для детей

"Московский патруль": москвич умер после неудачного прыжка в воду на отдыхе в Турции

В Москве стали популярны экскурсии по квартирам в исторических зданиях

Свыше 150 рейсов отправились со столичных речных вокзалов с начала навигации

Ярославль, Мышкин и Углич стали самыми популярными направлениями речных круизов из Москвы

Более 16 тыс туристов отправились в речные круизы из Москвы с начала навигации

Более 16 тыс человек отправились в речные круизы из Москвы с начала навигации

Больше 150 рейсов с речных вокзалов Москвы совершили теплоходы с начала навигации

Объем бронирований отелей в РФ на предстоящее лето вырос почти 10%

Число бронирований отелей в России на лето выросло почти на 10%

До начала летних каникул осталось немного времени, поэтому родители школьников выбирают, чем занять своих детей. Одним из популярных вариантов являются детские лагеря. Например, столица предлагает городские клубы и лагеря дневного пребывания.

Также популярны и лагеря в Краснодарском крае, Крыму, на Кавказских Минеральных Водах. Средняя стоимость за 2 недели отдыха составляет от 18 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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