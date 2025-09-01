Эксперты рассказали, где россиянам можно бюджетно отдохнуть

Специалисты рассказали, где россиянам можно провести отпуск с минимальными затратами. Эксперты посоветовали обратить внимание на направления внутреннего туризма: Сочи, Краснодарский край, Дагестан, Карелия и Алтай.

Также бюджетным вариантом могут стать поездки в страны СНГ, например в Белоруссию. Среди зарубежных направлений самым доступным стал Египет. Он обойдется дешевле, чем отдых в Турции или ОАЭ. Альтернативой дорогим поездкам также могут стать Бахрейн и Катар.

