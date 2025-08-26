В АТОР опровергли данные о блокировке телефонов россиян в Египте

Фото: depositphotos/stockasso

Информация о блокировке телефонов российских туристов в Египте ложная. Об этом в беседе с RT заявил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

"Никаких блокировок массовых и немассовых нет. Есть закон в Египте о запрете параллельного серого импорта техники для граждан Египта. На временно въезжающих туристов он не распространяется", – заверил он.

Как пояснил Мурадян, блокировка происходит только после активации второго телефона или двух устройств с местной сим-картой, если человек пробыл в стране 60 или 90 дней. Однако российские туристы, по его словам, не остаются в Египте на такой длительный срок.

"Поэтому информация (о блокировках телефонов россиян. – Прим. ред.) недостоверная и раздутая", – заключил он.

Соответствующие слухи ранее появились в телеграм-канале SHOT. Журналисты писали, что у многих туристов якобы пропала связь в смартфонах, которые они уже использовали в Египте и в которые вставляли местную сим-карту. При этом российские сим-карты в роуминге не работали, жаловались отдыхающие.

Проблема затронула несколько десятков россиян, неоднократно посещавших курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады. По словам одной из туристок, для разблокировки связи требуется уплата штрафа: около 1,2 тысячи рублей за старый телефон и около 12 тысяч – за новый.

Для решения проблемы также предлагается посетить отделения связи в аэропортах, однако из-за длинных очередей многие не успевают это сделать. В свою очередь, попытки снять блокировку через египетское приложение Telephony или сайт часто оказываются безуспешными из-за технических проблем.

Также указывается, что некоторые предприимчивые египтяне начали зарабатывать на этой ситуации, продавая российским туристам модемы с 4G-интернетом за 35 долларов (около 3 тысяч рублей. – Прим. ред.), чтобы те могли раздавать Wi-Fi на свои устройства.

Ранее Российский союз туриндустрии дал рекомендации в связи с частичным ограничением звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской).

В РСТ сообщили, что данные меры могут осложнить общение туристов с родственниками. Для замены можно использовать доступные сервисы связи через интернет. Владельцам iPhone рекомендуют FaceTime и другие мессенджеры, пользователям Android – альтернативные приложения, поддерживающие голосовые звонки.

