В РСТ дали советы туристам после ограничения звонков в мессенджерах

Российский союз туриндустрии дал рекомендации туристам в связи с частичным ограничением звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской).

В РСТ сообщили, что данные меры могут осложнить общение туристов с родственниками. Для замены можно использовать доступные сервисы связи через интернет.

Владельцам iPhone рекомендуют FaceTime и другие мессенджеры, пользователям Android – альтернативные приложения, поддерживающие голосовые звонки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.