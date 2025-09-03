Москвичи выстроились в очереди перед посольством Японии для получения визы

Длинные очереди выстроились к посольству Японии в Москве. Одна из причин – получение визы для посещения страны, так как в октябре там начнется сезон момидзи, или сезон красных кленов.

По словам экспертов, получить визу в Японию достаточно просто, по сравнению с многими другими государствами. Руководитель отдела визового центра Константин Калашников отметил, что срок для рассмотрения заявки от граждан России составляет четыре дня.

