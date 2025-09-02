Си Цзиньпин назвал китайско-российские отношения образцом сотрудничества

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что отношения между Китаем и Россией выдержали испытания международной конъюнктурой и стали образцом межгосударственного сотрудничества.

На фоне укрепления партнерства с 15 сентября между странами начнет действовать пробный безвизовый режим сроком на один год. Стоимость тура в Китай на неделю на двоих оценивается в 250–300 тысяч рублей. Эксперты отметили, что спрос на бронирование путевок начал быстро расти.

