Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 17:15

Политика

Си Цзиньпин назвал китайско-российские отношения образцом сотрудничества

Си Цзиньпин назвал китайско-российские отношения образцом сотрудничества

Минобороны РФ сообщило о поражении бригад ВСУ в Сумской области

Путин заявил о поддержке стратегического партнерства с Китаем

ВС РФ нанесли удары по военным объектам ВСУ в 150 районах

Путин провел переговоры с лидерами Китая и Монголии

Путин назвал втягивание Украины в НАТО одной из причин конфликта

ВС РФ освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области за неделю

Владимир Путин назвал втягивание Украины в НАТО причиной конфликта

В Госдуме предложили давать отцам кредитные каникулы

ВС РФ поразили портовую инфраструктуру Украины

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что отношения между Китаем и Россией выдержали испытания международной конъюнктурой и стали образцом межгосударственного сотрудничества.

На фоне укрепления партнерства с 15 сентября между странами начнет действовать пробный безвизовый режим сроком на один год. Стоимость тура в Китай на неделю на двоих оценивается в 250–300 тысяч рублей. Эксперты отметили, что спрос на бронирование путевок начал быстро расти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоМаксим ШаманинДиана Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика