Лавров заявил, что Запад не сможет победить Россию, используя Киев в качестве тарана

У Запада не получится нанести России стратегическое поражение, используя Киев в качестве тарана. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Киргизии, где обсуждали, в том числе мировую обстановку.

Лавров отметил, что для решения конфликта, надо устранить первопричины кризиса, а именно убрать угрозу безопасности России из-за расширения НАТО на восток и втягивания Украины в Североатлантический альянс.

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