Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 11:30

Политика

Лавров заявил, что Запад не сможет победить Россию, используя Киев в качестве тарана

Лавров заявил, что Запад не сможет победить Россию, используя Киев в качестве тарана

Новости мира: столкновение участников двух митингов произошло в Белграде

ВС РФ освободили село Червоная зирка в ДНР

Новости мира: Трамп вновь раскритиковал главу Федеральной резервной системы США

Новости мира: США ввели пошлины против Канады и прекратили торговые переговоры

Российские войска освободили ряд населенных пунктов на линии боевого столкновения

Путин заявил о готовности к новому раунду переговоров с Киевом

Новости мира: ВВС Израиля атаковали базу "Хезболлы" на юге Ливана

Новости мира: США подписали торговое соглашение с Китаем

ВС РФ нанесли ракетно-артиллерийские удары по позициям ВСУ

У Запада не получится нанести России стратегическое поражение, используя Киев в качестве тарана. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Киргизии, где обсуждали, в том числе мировую обстановку.

Лавров отметил, что для решения конфликта, надо устранить первопричины кризиса, а именно убрать угрозу безопасности России из-за расширения НАТО на восток и втягивания Украины в Североатлантический альянс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика