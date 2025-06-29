29 июня, 11:30Политика
Лавров заявил, что Запад не сможет победить Россию, используя Киев в качестве тарана
У Запада не получится нанести России стратегическое поражение, используя Киев в качестве тарана. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Киргизии, где обсуждали, в том числе мировую обстановку.
Лавров отметил, что для решения конфликта, надо устранить первопричины кризиса, а именно убрать угрозу безопасности России из-за расширения НАТО на восток и втягивания Украины в Североатлантический альянс.
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