Кремль опубликовал список документов, подписанных между РФ и КНР

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Россия и Китай подписали 22 документа о сотрудничестве в ходе визита Владимира Путина в Пекин. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Кремля, которая разместила список соглашений.

Договоры затрагивают разные сферы, в числе которых сельское хозяйство, здравоохранение, образование, космос, атомная энергетика и СМИ.

В ключевые документы вошли договор о стратегическом сотрудничестве между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией, меморандум между "Роскосмосом" и Китайской национальной космической администрацией о включении российского научного прибора в миссию "Чанъэ-7".

Кроме того, были заключены меморандумы и соглашения в области инноваций, научных исследований, цифровой трансформации здравоохранения, ветеринарного контроля, а также несколько документов о стратегическом партнерстве изданий и телекомпаний двух сторон.

Путин посетил Китай для участия в саммите ШОС, который прошел в городе Тяньцзинь 1 сентября. На следующий день президент отправился в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры лидеров государств в том числе проходили в резиденции главы КНР "Чжуннаньхай".

В рамках встречи они обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес. Путин выразил готовность углублять стратегическую координацию с Китаем, развивать контакты на высоком уровне и расширять практическое сотрудничество в разных областях для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

В свою очередь, Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между странами служат примером взаимодействия крупных держав, основанного на добрососедстве, стратегической координации и взаимовыгодном сотрудничестве.

