Владимир Путин прибыл в Пекин

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Владимир Путин прибыл из китайского города Тяньцзинь в Пекин, сообщает ТАСС.

Дорога до города заняла около 1 часа и 10 минут. Кортеж российского президента остановился в государственной резиденции Дяоюйтай.

Отмечается, что во вторник, 2 сентября, Путин проведет переговоры с лидерами КНР и Монголии. Также 3 сентября президент посетит торжественные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

В Тяньцзине Путин посетил саммит ШОС, в ходе которого провел встречи с рядом глав государств. В своем выступлении на заседании совета глав государств – членов ШОС российский лидер назвал впечатляющими темпы развития сотрудничества в рамках организации.

Он отметил, что организация последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступая "мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности".