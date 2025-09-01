01 сентября, 23:24Политика
Владимир Путин прибыл в Пекин
Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
Владимир Путин прибыл из китайского города Тяньцзинь в Пекин, сообщает ТАСС.
Дорога до города заняла около 1 часа и 10 минут. Кортеж российского президента остановился в государственной резиденции Дяоюйтай.
Отмечается, что во вторник, 2 сентября, Путин проведет переговоры с лидерами КНР и Монголии. Также 3 сентября президент посетит торжественные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.
В Тяньцзине Путин посетил саммит ШОС, в ходе которого провел встречи с рядом глав государств. В своем выступлении на заседании совета глав государств – членов ШОС российский лидер назвал впечатляющими темпы развития сотрудничества в рамках организации.
Он отметил, что организация последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступая "мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности".
Путин встретился с Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС в китайском Тяньцзине
