Путин встретился с Эрдоганом на полях саммита ШОС

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, передает RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Планируется, что лидеры обсудят российско-турецкое сотрудничество, а также международные вопросы, в том числе ситуацию на Украине и обстановку на Ближнем Востоке.

Президент России выразил признательность Турции за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса.

"На стамбульской площадке с мая этого года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере", – приводит слова Путина ТАСС.

Кроме того, российский лидер отметил, что роль Турции в этих делах будет востребована и далее.

В свою очередь, Эрдоган подтвердил Путину, что ждет его с визитом в Турции. Он подчеркнул, что страны связывают искренние отношения, основанные на доверии.

Саммит ШОС состоялся в китайском Тяньцзине 1 сентября. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем вступительном слове призвал страны совместно противостоять блоковой конфронтации и травле, а также защищать миропорядок с центральной ролью ООН. Лидеры стран ШОС также приняли Тяньцзиньскую декларацию.

Путин назвал впечатляющими темпы развития сотрудничества в рамках ШОС. Глава государства добавил, что организация последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступая "мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности".

