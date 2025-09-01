Лидеры стран ШОС приняли Тяньцзиньскую декларацию

Фото: РИА Новости/ Александр Казаков

Совет лидеров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрил Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время в мире, в том числе в регионе ШОС, обостряются геополитическая конфронтация, вызовы и угрозы для безопасности и стабильности. На этом фоне участники организации выступили против односторонних принудительных мер.

В декларации ШОС решительно осудила военные удары Израиля и США по Ирану, а также действия, которые привели к погибшим и гуманитарной катастрофе в секторе Газа.

В связи с этим члены объединения придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем. Лидеры стран ШОС призвали беречь историческую память о героическом подвиге народов и уроках Второй мировой войны, осудили попытки реабилитации идей нацизма и оправдания геноцида.

Кроме того, в рамках декларации было принято соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности странам ШОС. Согласно документу, принципы невмешательства во внутренние дела и неприменения силы являются основой устойчивого развития международных отношений.

Вместе с тем государства ШОС согласовали стратегию развития организации до 2035 года. Она определяет основные задачи и направления сотрудничества. В рамках документа была утверждена и дорожная карта по развитию энергетического взаимодействия до 2030 года.

Более того, государства – члены объединения подтвердили решимость продолжать проводить совместную борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также осудили терроризм во всех его формах.

Саммит ШОС состоялся в китайском Тяньцзине 1 сентября. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем вступительном слове призвал страны совместно противостоять блоковой конфронтации и травле, а также защищать миропорядок с центральной ролью ООН.

Владимир Путин назвал впечатляющими темпы развития сотрудничества в рамках ШОС. Президент России добавил, что организация последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступая "мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности".

