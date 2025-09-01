Лукашенко поддержал расширение ШОС за счет новых членов и партнеров

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Белоруссия поддерживает расширение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за счет новых членов и партнеров. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, выступая на саммите организации.

По словам белорусского лидера, на сегодняшний день ШОС является одной из самых представительных и влиятельных международных организаций Евразии. В связи с этим закономерно, что в нее стремятся новые государства.

"Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров. Тех, кто без оговорок разделяет ценности и основу шанхайского духа: взаимное уважение и доверие, равенство, диалог, стремление к общему развитию", – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем вступительном слове призвал страны организации совместно противостоять блоковой конфронтации и травле, а также защищать миропорядок с центральной ролью ООН.

Владимир Путин приехал на место проведения саммита на автомобиле Aurus. Еще до заседания он успел провести небольшой разговор с Си Цзиньпином и индийским премьером Нарендрой Моди.