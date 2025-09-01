Путин назвал впечатляющими темпы развития сотрудничества в рамках ШОС

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Владимир Путин заявил, что темпы развития сотрудничества в рамках ШОС впечатляют. Об этом он сообщил на заседании совета глав государств – членов организации.

"Средний прирост валового внутреннего продукта стран-членов в прошлом (2024. – Прим. ред.) году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Поступательно растет и встречная торговля. Все это выше мировых показателей", – отметил Путин.

Президент России добавил, что ШОС последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступая "мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности".

Путин также рассказал, что во взаимных расчетах в торговле стран организации все шире используются национальные валюты.

Саммит ШОС начался в китайском Тяньцзине 1 сентября. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем вступительном слове призвал страны совместно противостоять блоковой конфронтации и травле, а также защищать миропорядок с центральной ролью ООН.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал расширение Шанхайской организации сотрудничества за счет новых членов и партнеров. По его словам, ШОС – одна из самых представительных и влиятельных международных организаций Евразии.