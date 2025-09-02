Форма поиска по сайту

02 сентября, 22:15

Туризм

Россиянам рассказали, во сколько им обойдется поездка в Китай

Цена на пляжный отдых в Китае начинается от 220–240 тысяч за 10-дневное путешествие на двоих, рассказал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян. Дороже обойдется поездка на материк. Здесь стоимость на человека может составлять от 150 тысяч рублей.

Эксперт отметил, что динамика бронирования будет кратно расти после введения безвизового режима между странами с 15 сентября. За последние сутки спрос на туры в Китай уже вырос вдвое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмвидеоДиана ЖуковаЕкатерина Кузнеченкова

