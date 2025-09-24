Форма поиска по сайту

24 сентября, 12:30

Экономика

"Деньги 24": эксперт рассказал, как повышение НДС повлияет на экономику России

"Деньги 24": эксперт рассказал, как повышение НДС повлияет на экономику России

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, как повышение Минфином налога на добавленную стоимость с 20 до 22% повлияет на российскую экономику.

По словам эксперта, НДС платит в основном средний и крупный бизнес, работающий на общей системе налогообложения. Это один из главных источников доходов бюджета во всем мире. Удобство этого налога состоит в том, что его довольно легко собирать и трудно скрыть, а значит, легко спрогнозировать, как от повышения повысится собираемость.

По расчетам, повышение на 2% принесет в российский бюджет около 1 триллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоЕвгения МирошкинаЕвгений Беляков

