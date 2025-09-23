Форма поиска по сайту

23 сентября, 12:15

ФАС возбудила дело против застройщика "ПИК"

ФАС возбудила дело в отношении компании "ПИК". По данным ведомства, застройщик годами навязывал жителям своих новостроек только одного интернет-провайдера – Lovit.

В марте в одном из жилых комплексов произошел сбой: не работали интернет, банкоматы и домофоны. Перебои фиксировались и в других многоэтажках "ПИК", в результате чего тысячи жителей оставались без связи на несколько дней.

Проверка показала, что компания ограничивала доступ другим провайдерам, нарушая права собственников на выбор услуг. "ПИК" грозят административные штрафы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Евгения Мирошкина

