Россия остановила ввоз картофеля из Грузии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В июле Россия остановила импорт картофеля из Грузии после 9 месяцев непрерывных покупок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы.

Ввозить картофель Россия начала на постоянной основе в октябре 2024 года, своего пика импорт достиг в апреле 2025-го. После этого закупки начали замедляться, а в июле грузинское ведомство впервые не сообщило об экспорте картофеля.

Кроме того, тогда же был сокращен импорт картофеля из Китая, до 6,9 миллиона долларов. Это в 1,8 раза меньше уровня июня.

Это может быть связано с ожиданиями лучшего урожая картофеля в России, чем в прошлом году. Согласно данным Минсельхоза, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года урожай раннего картофеля вырос на 36%, до 240 тысяч тонн.

Ранее директор Ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков рассказывал, что минимальные цены на картофель установятся в октябре-ноябре. Это будет связано с массовой уборкой урожая. Однако розничные цены будут снижаться медленно, на протяжении нескольких недель. При этом в оптовом сегменте они уже достигли 20,5 рубля за килограмм корнеплода.

