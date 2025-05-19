Компания "ПИК" опровергла наличие препятствий в доступе операторов связи в свои дома

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Девелопер "ПИК" отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в возведенные компанией дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на застройщика.

"В жилых кварталах "ПИК" работают как минимум 20 интернет-провайдеров, при этом в некоторых кварталах провайдер Lovit не представлен. Таким образом, ни ПИК, ни управляющие компании группы не препятствовали доступу каких-либо операторов связи в ЖК", – отметили в пресс-службе девелопера.

Ранее ФАС организовала свою проверку и нашла ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы компании.

В частности, ограничения в доступе и возможность подключения к одному интернет-провайдеру были выявлены лишь в тех комплексах, где управляющая компания входит в группу лиц "ПИК", а услуги связи предоставляются единственным оператором застройщика – компанией "Ловител" (бренд Lovit).

Такие проблемы выявлены на различных объектах в столице, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Если факты нарушений подтвердятся, ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

Поводом для разбирательств стала массированная DDoS-атака против инфраструктуры Lovit, которая произошла 21 марта. В ряде телеграм-каналов утверждалось, что после этого жители ЖК от застройщика "ПИК" в Москве остались без доступа в Сеть из-за проблем у единственного провайдера.

