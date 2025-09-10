"Коммерсант": Gloria Jeans планирует закрыть флагманский магазин в Москве

Фото: depositphotos/kalinovsky

Производитель одежды из Ростовской области Gloria Jeans планирует закрыть свой крупнейший магазин в центре Москвы. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости.

Точка Gloria Jeans расположена в бизнес-центре "Галерея Актер" на Тверской улице. Ее площадь составляет 5 тысяч квадратных метров. Ранее там находился крупнейший в России магазин H&M.

Решающим фактором для закрытия Gloria Jeans стала высокая арендная плата, составляющая от 168 до 204 миллионов рублей в год, указал вице-президент Союза торговых центров Александр Перемятов.

Кроме того, отмечается снижение спроса на одежду, что вынуждает fashion-операторов оптимизировать до 30–40% своих площадей. В частности, отечественные бренды, включая Gloria Jeans, пересматривают бизнес-модели, чтобы адаптироваться к новым экономическим реалиям.

Ранее стало известно, что японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, подал 10 заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков. Они поступили из Японии. Среди них – логотипы дочерней компании GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зеленом цветах, а также заявки на названия Uniqlo и "Юникло".

Аналогичные документы в Роспатент поступили и от бренда Zara. В качестве заявителя указана "Индустрия де Дисено" (Industria de Diseño Textil). Заявка предполагает регистрацию логотипа Zara на голубом фоне.