Минпромторг не получал запросов от зарубежных брендов на возвращение в РФ

Минпромторг не получал запросов от зарубежных брендов одежды на возвращение на российский рынок, в том числе от японской марки Uniqlo. Об этом заявил статс-секретарь – замглавы министерства Роман Чекушов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

Ранее стало известно, что холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью Uniqlo, подал в Роспатент 10 заявок на регистрацию товарных знаков. Среди них – логотипы дочерней компании GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo.

Отмечается, что холдинг уже владеет около 27 товарными знаками, которые связаны с сетью Uniqlo, два – с GU, три – с Fast Retailing Co.

Более того, товарный знак в РФ хотел зарегистрировать бренд Zara. Заявка была подана 29 августа. В качестве заявителя указана "Индустрия де Дисено" (Industria de Diseño Textil).

Как отметила юрист Анастасия Билялова, упомянутые компании могут регистрировать товарные знаки в России по разным причинам, в том числе и из-за желания вернуться. По ее словам, у брендов также может истекать срок действия предыдущих товарных знаков, из-за чего они их возобновляют, чтобы после снятия санкций была возможность пользоваться знаками на территории России.