Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 10:40

Экономика

Минпромторг не получал запросов от зарубежных брендов на возвращение в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минпромторг не получал запросов от зарубежных брендов одежды на возвращение на российский рынок, в том числе от японской марки Uniqlo. Об этом заявил статс-секретарь – замглавы министерства Роман Чекушов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

Ранее стало известно, что холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью Uniqlo, подал в Роспатент 10 заявок на регистрацию товарных знаков. Среди них – логотипы дочерней компании GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo.

Отмечается, что холдинг уже владеет около 27 товарными знаками, которые связаны с сетью Uniqlo, два – с GU, три – с Fast Retailing Co.

Более того, товарный знак в РФ хотел зарегистрировать бренд Zara. Заявка была подана 29 августа. В качестве заявителя указана "Индустрия де Дисено" (Industria de Diseño Textil).

Как отметила юрист Анастасия Билялова, упомянутые компании могут регистрировать товарные знаки в России по разным причинам, в том числе и из-за желания вернуться. По ее словам, у брендов также может истекать срок действия предыдущих товарных знаков, из-за чего они их возобновляют, чтобы после снятия санкций была возможность пользоваться знаками на территории России.

Юристы пояснили, что регистрация товарных знаков не гарантирует возобновления работы

Читайте также


бизнесэкономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика