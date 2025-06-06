ФАС возбудила дело против Т-Банка из-за нарушения закона о рекламе

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-Банка за нарушение закона о рекламе. Об этом сообщает сайт ведомства.

Как уточняется в сообщении, в радиорекламе банка содержались привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. При этом там отсутствовала часть информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5%.

Подобное нарушение, считают в ФАС, лишило потребителей сделать осознанный выбор, так как могло ввести их в заблуждение. В службе пришли к выводу, что реклама содержат признаки нарушения рекламного законодательства.

В случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия.

Ранее ФАС возбуждала дело в отношении Совкомбанка, Т-Банка и Альфа-Банка за нарушения телерекламы организаций.

В ходе проверки служба выяснила, что Совкомбанк в рекламе крупным шрифтом распространял информацию о вкладе, которая должна была завлечь клиентов. Однако условия, влияющие на доходность, были указаны мелким шрифтом.

Аналогичную рекламу в видеоформате распространял и Т-Банк, уточнило ведомство. В свою очередь, Альфа-Банк выпустил рекламу акции, в которой клиенты не были полностью проинформированы обо всех условиях.