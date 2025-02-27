ФАС возбудила дело против Совкомбанка, Т-Банка и Альфа-Банка из-за телерекламы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Совкомбанка, Т-Банка и Альфа-Банка за нарушения телерекламы организаций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки служба выяснила, что Совкомбанк в рекламе крупным шрифтом распространял информацию о вкладе по ставке до 26,6% годовых, которая должна была завлечь клиентов. Однако условия, влияющие на доходность, были указаны мелким шрифтом и в течение короткого времени, что усложняло восприятие.

Аналогичную рекламу в видеоформате распространял и Т-Банк, уточнило ведомство. В рекламе банк привлекательно рассказывал о вкладе со ставкой 24%, но не раскрывал другие важные детали, которые могли бы повлиять на размер будущих доходов.

В свою очередь, Альфа-Банк, продвигая свои услуги в телевизионном формате, выпустил рекламу, в которой говорилось: "Альфа-инвестиции – это к деньгам. Дарим 20 акций крупнейших компаний каждому".

Для участия в акции необходимо было открыть первый брокерский счет и приобрести ценные бумаги на сумму от 1 000 рублей в приложении банка. Однако клиенты не были полностью проинформированы обо всех условиях получения акций, что могло бы помочь им сделать осознанный выбор.

ФАС считает, что такие действия организаций могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушений рекламного законодательства.

"В случае установления вины к банкам будут применены меры административного воздействия", – заключили в пресс-службе.

Ранее федеральная служба оштрафовала Альфа-Банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы. Все организации размещали ее в телеэфире, на рекламных конструкциях, а также в своих мобильных приложениях.

Например, в телерекламе Альфа-Банка содержалась привлекательная для клиентов информация о бесплатном инвестиционном счете, но иные сведения были напечатаны мелким шрифтом. В свою очередь, Т-Банк в своем мобильном приложении разместил рекламный баннер Kaspersky Safe Kids, но не указал ни рекламодателя, ни его сайт, нарушив таким образом требование к рекламе в интернете.