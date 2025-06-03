ФАС выявила картель при поставках медизделий на сумму свыше 620 млн рублей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картельный сговор при поставках медизделий для госучреждений Санкт-Петербурга и Калининградской области, сообщается в пресс-службе ведомства.

Нарушившими антимонопольное законодательство оказались ООО "Алма-Мед" и ООО "Макрус", уточнили в службе, пояснив, что организации отказались от конкуренции при участии в электронных аукционах.

В ходе расследования ФАС выявила, что компании использовали общую инфраструктуру для участия в тендерах и поддерживали тесные финансово-хозяйственные и экономические связи. Более того, госконтракты заключались без существенного снижения начальной максимальной цены или с незначительным уменьшением.

Общая сумма начальной максимальной цены контракта составила 621 063 371 рубль. Теперь нарушителям могут грозить штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ. Материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее служба выявила картель продавцов наушников, которые влияли на ценообразование техники на маркетплейсах. Продавцы в сговоре поднимали цены на товары и совершали действия против конкурентов. В связи с этим более 25 участникам картеля выдвинуто обвинение в нарушении антимонопольного законодательства. Один из них признался в совершенных действиях, освободившись от ответственности. Остальным продавцам назначены штрафы.