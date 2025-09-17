"Торги Москвы": как инвесторы помогают сохранять наследие столицы

С 2017 года инвесторы восстановили и приспособили для ведения бизнеса 18 помещений, расположенных в памятниках архитектуры. Благодаря системе городских торгов бизнес помогает сохранять историческое наследие столицы.

Как работает эта практика и почему она становится все более востребованной? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике

