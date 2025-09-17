Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 21:00

Экономика

"Торги Москвы": как инвесторы помогают сохранять наследие столицы

"Торги Москвы": как инвесторы помогают сохранять наследие столицы

"Деньги 24": японское агентство сообщило об уходе Chery из России

"Новости дня": цены на яйца в Москве снизились на 21%

"Деньги 24": экономический эксперт назвал актуальные ставки по вкладам

ФАС взяла под контроль стоимость авиабилетов в Краснодар и обратно

Финансовая грамотность 2025. Как в Москве помогают развивать бизнес

Первую в России гигафабрику построят в ТиНАО

Финансовая грамотность 2025. На что влияет ключевая ставка

Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам

"Деньги 24": аналитики выяснили, откуда россияне берут деньги на покупку квартир

С 2017 года инвесторы восстановили и приспособили для ведения бизнеса 18 помещений, расположенных в памятниках архитектуры. Благодаря системе городских торгов бизнес помогает сохранять историческое наследие столицы.

Как работает эта практика и почему она становится все более востребованной? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике

Читайте также
Программа: Торги Москвы
экономикагородвидеоКонстантин Цыганков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика