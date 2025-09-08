Форма поиска по сайту

08 сентября, 11:52

Экономика
Экономист Суетин: свинина подорожает на 5–10% до конца 2025 года

Экономист рассказал о возможном росте цен на свинину

Фото: 123RF/fxquadro

До конца 2025 года свинина подорожает на 5–10%, рассказал "Газете.ру" экономист Сергей Суетин.

"Спрос россиян на мясо (как следствие роста реальных доходов населения за последние годы) растет, увеличивается себестоимость производства свинины (повышаются расходы практически на все – электроэнергию, оплату труда, логистику)", – рассказал специалист.

По словам эксперта, производство свинины в первой половине 2025 года снизилось на 1,1%. Суетин объяснил это уменьшением числа людей, которые занимаются разведением свиней.

Также он заявил, что в домохозяйствах этих животных становится меньше, а крупные агрохолдинги активно выращивают поросят, что приводит к увеличению уровня монополизации.

Ранее эксперт предупредила, что гречка может подорожать на 8–12% во втором полугодии. Рост цен может начаться по мере распространения новостей о плохом урожае. Для предотвращения этого необходимо поддержать сельское хозяйство, заявила специалист.

