Оборот в сегменте проката автомобилей в России вырос на 24% летом

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Оборот в сегменте проката автомобилей в России увеличился на 24% летом 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.

По данным аналитиков, число транзакций в этот период также выросло на 25%. Средний чек остался без изменений и составил 3 275 рублей.

Кроме того, одновременно с ростом краткосрочной аренды развивался и рынок такси. Например, летом этого года оборот вырос в 1,5 раза, оплат стало в 2 раза больше, а средний чек увеличился на 18%.

Эксперты объясняют активный рост рынка такси и автопроката внутренним туризмом, так как многие россияне путешествуют на машинах. Вторым фактором, влияющим на рынок, стала смена потребительской модели.

Как сообщалось ранее, в августе в России продали 122,2 тысячи новых легковых автомобилей. Этот результат на 17,6% меньше, чем годом ранее. При этом на отечественном рынке продолжает доминировать Lada, а Haval стал самым популярным иностранным брендом.