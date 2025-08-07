Минпромторг намерен провести эксперимент по маркировке промоборудования

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Минпромторг РФ предложил провести эксперимент по маркировке средствами идентификации промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов. Об этом говорится в сообщении министерства.

Проект планируется реализовать в период с 1 ноября 2025 по 31 августа 2026 года. Эксперимент разработан в целях реализации Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции в стране, уточнили в ведомстве.

Ранее Минпромторг внес разработки московских компаний в реестр министерства. Речь идет о продукции организаций, которые производят изделия для индустриального сектора, энергетического комплекса, транспортной, космической и других отраслей.

После включения в реестр компании получили возможность покупать необходимые им товары без дополнительных барьеров. Им также более не придется ждать согласования своего заказа.