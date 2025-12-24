МИД РФ назначил нового посла по особым поручениям

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Министерство иностранных дел РФ назначило Андрея Белоусова послом по особым поручениям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В соответствии с приказом МИД, в его обязанности будет входить координация подготовки и обеспечение участия России в Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также дальнейшая работа в рамках обзорного процесса по данному договору.

Белоусов находится на государственной службе с 1997 года и имеет значительный опыт дипломатической работы. На протяжении своей карьеры он занимал различные должности в центральном аппарате МИД России и за рубежом. В частности, с 2008 по 2012 год он трудился на посту консула, а затем консула-советника Генерального консульства России в Сан-Франциско (США).

С 2012 по 2019 год дипломат работал в Москве советником и заместителем директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России.

До этого Владимир Путин подписал указ о назначении директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александра Алимова на должность заместителя главы дипведомства. Решение президента вступило в законную силу 9 декабря.