Токаев сменил министра иностранных дел Казахстана

Фото: ТАСС/POOL/Рамиль Ситдиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Мурата Нуртлеу от должности главы МИД республики. Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.

На пост министра иностранных дел назначили Ермека Кошербаева, который до этого был послом республики в РФ. В свою очередь, Нуртлеу займет должность помощника президента Казахстана по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству.

В начале сентября СМИ сообщали о якобы задержании Нуртлеу после его возвращения в Казахстан из Китая, где он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Утверждалось, что вместе с Нуртлеу был якобы задержан бизнесмен Гаджи Гаджиев и несколько высокопоставленных сотрудников комитета национальной безопасности. По информации СМИ, у всех прошли обыски.

В МИД Казахстана и правительстве республики опровергли сообщения о задержании Нуртлеу и Гаджиева. Соответствующие публикации в СМИ расценили как нарушение журналистской этики и действующего закона Казахстана.