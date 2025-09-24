Александр Гуцан назначен на должность генпрокурора

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Светлана Холявчук

Александр Гуцан назначен на должность генерального прокурора России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, документ размещен официальном портале правовой информации.

Ранее должность генпрокурора занимал Игорь Краснов. Совфед 24 сентября назначил его председателем Верховного суда.

Данный пост оказался вакантным 22 июля этого года после смерти председателя высшей судебной инстанции Ирины Подносовой. Она скончалась в возрасте 71 года после тяжелой болезни.

Исполняющим обязанности председателя Верховного суда тогда стал его бывший заместитель Юрий Иваненко. Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить Краснова на эту должность, и Иваненко с этим решением согласился.

На позицию генпрокурора кандидатуру Гуцана выдвинул Путин. В 2005–2007 годах он работал замдиректора Федеральной службы судебных приставов (ФССП). С 2007 по 2018 год был заместителем генпрокурора, а также работал полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.