Высшая коллегия судей рекомендовала назначить Краснова главой Верховного суда

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда (ВС) РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ВККС Николая Тимошина.

Уточняется, что решение было принято единогласно. В частности, кандидатуру Краснова поддержали исполняющий обязанности председателя ВС РФ Юрий Иваненко, а также представитель Совета судей.

В ходе заседания квалификационной коллегии Краснов заявил, что любое давление на судей, а также на их беспристрастность и объективность надо пресекать на корню. При этом необходимо рассмотреть прозрачность механизма привлечения судей к дисциплинарной ответственности, передает РИА Новости.

Генеральный прокурор был единственным кандидатом на должность председателя ВС РФ и сдал квалификационный экзамен, хотя мог и не проходить это испытание, так как имеет звание "Заслуженный юрист". После одобрения ВККС документы будут отправлены в администрацию президента.

В соответствии с российским законодательством, председателя ВС назначает Совет Федерации по представлению президента государства и при наличии положительного заключения квалификационной коллегии судей РФ. Кандидат получает данную должность на шесть лет.

Должность главы Верховного суда стала вакантной 22 июля 2025 года из-за смерти председателя высшей судебной инстанции Ирины Подносовой. Она скончалась на 72-м году жизни после тяжелой болезни и была похоронена в городе Луга Ленинградской области. После ее смерти президиум Верховного суда назначил Иваненко исполняющим обязанности председателя ВС.

